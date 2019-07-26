Barselona gelir rekoru kırmaya devam ediyor

Barselona kendi gelir rekorunu kırdı.Barcelona gelir rekorları kırmaya devam ediyor... Katalan ekibinin geliri üst üste 6. yılda arttı ve 2018-19 sezonu sonunda 990 milyon Euro'yu buldu...

Önceki sezon yıllık geliri 900 milyon Euro barajını aşan ilk spor kulübü unvanını alan Barcelona, bununla birlikte astronomik ödeme bütçesiyle dikkat çekiyor. Kulüp 2018-19 sezonunda toplam 973 milyon Euro harcama yaptı. Bu da, vergilerin düşülmesinin ardından, Barcelona'nın sadece 4.5 milyon Euro kar ettiği anlamına geliyor.

Sezonu planladıklarından 30 milyon euro fazla gelirle noktaladıklarını açıklayan yönetim, hedeflerinin 2021 yılına kadar 1 milyar euro barajını aşmak olduğunun altını çizdi.

(Beinsports)