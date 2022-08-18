Başakşehir 1 - Royal Antwerp 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off maçında Başakşehir evinde Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 37 dakikasında Başakşehir’de Serdar Gürler sarı kart gördü.40. dakikada Royal Antwerp’te Mechael Frey sarı kart gördü.43. dakikada Royal Antwerp’te William Joel Pacho Tenorio sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Royal Antwerp'te Pieter Gerkens sarı kart gördü.54. dakikada Başakşehir, Mounir Chouiar ile 1-0 öne geçti.62. dakikada Royal Antwerp'te Pieter Gerkens ve Ritchie De Laet yerini Birger Verstraete ve Jelle Bataille'ye bıraktı.72. dakikada Başakşehir'de Mahmut Tekdemir ve Serdar Gürler yerini Deniz Türüç ve Ahmed Touba'ya bıraktı.75. dakikada Başakşehir'de Şener Özbayraklı yerini Junior Caiçara'ya bıraktı.76. dakikada Royal Antwerp'te Jurgen Ekkelenkamp yerini Christopher Gavin Scott'a bıraktı.86. dakikada Başakşehir'de Mounir Chouiar ve Hasan Ali Kaldırım oyundan çıktılar.Yerine Danijel Aleksic ve Patryk Szysz oyuna girdi.87. dakikada Royal Antwerp'te Radja Nainggolan yerine Koji Miyoshi oyuna girdi.88. dakikada Royal Antwerp, Dinis Almeida ile skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşamda başka gol olmadı ve Başakşehir evinde Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.Başakşehir rövanş maçını haftaya oynayacak.

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Stefano Okaka

Royal Antwerp:Jean Butez, Ritchie De Laet, Samuel Vines, Toby Alderweireld, Dinis Almeida, Radja Nainggolan, Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens, Jurgen Ekkelenkamp, William Joel Pacho Tenorio, Michael Frey