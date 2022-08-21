Başakşehir 2 - Kayserispor 0

Spor Toto Süper Lİg 3. Hafta maçında Başakşehir evinde Kayserispor'u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 22. dakikasında Başakşehir, Nacer Chadli ile 1-0 öne geçti.26. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç sarı kart gördü.44. dakikada Başakşehir'de Lucas Lima sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir Deniz Türüç, Serdar Gürler değişikliği ile başladı.kayserispor'da Mustafa Pektemek, İlhan Parlak değişikliği ile maça başladı.49. dakikada Başakşehir, Berkay Özcan ile skoru 2-0 yaptı.54. dakikada Kayserispor'da Carlos Mane, Emrah Başsan'ın yerine oyuna girdi.59. dakikada Başakşehir'de Danijel Aleksic sarı kart gördü.61. dakikada Başakşehir'de Ahmed Touba sarı kart gördü.62. dakikada Başakşehir'de Nacer Chadli ve Lucas Biglia yerini Mounir Chouiar ve Mahmut Tekdemir'e bıraktı.

69. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah yerini Andrea Bertolacci'ye bıraktı.73. dakikada Kayserispor'da Ali Karimi ve Miguel Cardoso yerini Gustavo Campanharo ve Baran Ali Gezek'e bıraktı.80. dakikada Başakşehir'de Berkay Özcan oyundan çıkarken Mesut Özil oyuna girdi.90. dakikada Başakşehir'de Enzo Crivelli sarı kart gördü.Karşılaşmadan Başakşehir 2-0 galip ayrıldı.

Başakşehir;Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Lucas Lima, Junior Caiçara, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Nacer Chadli, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Patryk Szysz

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Onur Bulut, Ali Karimi, Emrah Başsan, Andrea Bertolacci, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Mame Thiam

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Toplu MaçSonuçları;

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Puan Durumu;

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF