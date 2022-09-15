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Başakşehir 3 - Fiorentina 0

 UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir evinde Fiorentina'yı 3-0 yendi. 

15 Eylül 2022 Perşembe 23:32
Başakşehir 3 - Fiorentina 0

Başakşehir 3 - Fiorentina 0

   UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir evinde Fiorentina'yı 3-0 yendi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso ve Jose Antonio Garrido hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 22. Dakikasında Fiorentina’da Jonathan Ikone sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Fiorentina’da Arthur oyundan çıktı.Yerine Luka Jovic oyuna girdi.57. Dakikada Başakşehir Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti.68. dakikada Başakşehir’de Stefano Okaka ve Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Deniz Türüç ve Bertrand Traore oyuna girdiler.61. dakikada Fiorentina’da Sofyan Amrabat sarı kart gördü.

   67. Dakikada Fiorentina’da Youssef Maleh ve Aleksa Terzic oyundan çıktılar.Yerine Antonin Barak ve Cristiano Biraghi oyuna girdiler.71. dakikada Başakşehir Serdar Gürler ile skoru 2-0 yaptı.76. dakikada Fiorentina’da Jonathan Ikone kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

   76 dakikada Başakşehir’de Serdar Gürler ve Lucas Biglia oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Mahmut Tekdemir oyuna girdiler.78. dakikada Fiorentina’da Giacomo Bonaventura ve Giacomo Bonaventura oyundan çıktılar.Yerine Alfred Duncan ve Christian Kouame oyuna girdiler.82. dakikada Başakşehir’de Mounir Chouiar oyundan çıktı.Yerine Mesut Özil oyuna girdi.90. dakikada Başakşehir Bertrand Traore ile skoru 3-0 yaptı.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir Fiorentina’yı 3-0 yendi.Bu sonuçla Başakşehir grupta puanını 6 puanla liderlik koltuğuna otururken, Fiorentina 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Başakşehir:Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ahmed Touba, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Stefano Okaka    

Fiorentina:Pierluigi Gollini, Aleksa Terzic, Lorenzo Venuti, Lucas Martinez, Igor Julio, Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara, Youssef Maleh, Sofyan Amrabat, Arthur,Jonathan Ikone    

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirFiorentina
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