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Başakşehir Alanyaspor'u 2 golle geçti.

Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Alanyaspor'u 2-0 yendi

13 Haziran 2020 Cumartesi 21:57
Başakşehir Alanyaspor'u 2 golle geçti.

Başakşehir Alanyaspor'u 2 golle geçti.

   Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Alanyaspor'u 2-0 yendi.Corona virüsü nedeniyle verilen yaklaşık üç aylık aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 2-0 galip tamamlamayarak şampiyonluk yarışını sürdürdü.İlk yarısı temposuz ve pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, rakip savunmanın hatası sonrası inanılmaz bir fırsat yakaladı. Ancak Mert, Bakesedas'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi.Bu pozisyonun dışında ilk yarıda net bir fırsat yakalayamayan iki takım, seyircilere oldukça sıkıcı bir ilk yarı izletti. Medipol Başakşehir, kapalı Aytemiz Alanyaspor savunmasını aşamazken, konuk ekip de hızlı hücum bulmakta zorlandı.

İkinci Yarı

    İkinci yarıda biraz kıpırdanan Medipol Başakşehir, üst üste pozisyonlar buldu. Önce Marafona'yı geçemeyen, ardından da Visca ile bulduğu gol geçerli sayılmayan Medipol Başakşehir, aradığı golü 64. dakikada Mahmut'un kafa vuruşuyla buldu.Edin Visca'nın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkaran Medipol Başakşehir, olukça rahatladı. Bulduğu gollerden sonra oyunun kontrolünü elinde tutan Medipol Başakşehir, zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılmayı başardı.Aldığı kritik galibiyetle puanını 56 yapan Medipol Başakşehir, lider Trabzonspor ile puanını eşitledi. Aytemiz Alanyaspor ise 43 puanda kaldı.

Son Güncelleme: 14.06.2020 08:10
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAlanyaspor
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