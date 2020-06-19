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Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü

Başakşehir Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

19 Haziran 2020 Cuma 22:38
Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü

Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü

   Başakşehir Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.Karşılaşmada ilk gol ev sahibi takımdan geldi.Mücadelede dakikalar 10'u gösterirken ev sahibi Anakaragücü yıldız ismi Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı gol ile skoru 1-0 yaptı. Konuk ekip Başakşehir'de Martin Skrtel gördüğü sarı kart sonucu gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. İlk yarı karşılaşma Ankaragücü'nün, Başakşhir karşısında 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

İkinci Yarı

   İkinci yarıda oyunda üstünlüğü ele geçiren Başakşehir beraberlik golünü erken buldu.Mücedelede dakikalar 58'i gösterirken konuk ekip Başakşehir Aleksic'in attığı gol ile skoru eşitlemeyi başardı. Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca 72. dakikada attığı gol ile takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Bu sonuçla Başakşehir puanını 62 yaparken, Ankaragücü 24 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Lobzhanidze, Michalak, Rodrigues

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAnkaragücü
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