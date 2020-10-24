Başakşehir Antalya'ya patladı I Antalyaspor 1- Başakşehir 4

Başakşehir Antalya maçında gol oldu yağdı.Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti. İlk 35 dakikası adeta gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Başakşehir’in gollerini Visca (2), İrfan Can, Crivelli ve Giuliano kaydetti. Antalyaspor’un tek golü Podolski’den geldi. Antalyaspor, 41. dakikada Amilton’un kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Sezonun ilk 5 maçında sadece 2 gol kaydedebilen, onu da geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında bulan Başakşehir, Antalyaspor ağlarını dört kez havalandırarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. İlk 35 dakikada dört gol birden atan ev sahibi ekip, daha sonra kontrollü bir oyunla skoru korumasını bildi. Maçın son bölümünde bir gol daha bulan Başakşehir, haftayı farklı galibiyetle tamamladı.

Maçın 11. dakikasında Visca’nın penaltısıyla öne geçen Başakşehir, 14. dakikada Podolski’nin golüne engel olamadı. Yediği gole rağmen oyundan düşmeyen ev sahibi ekip, 23. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Yine topun başına geçen Visca’nın vuruşu, Boffin’den döndü. Boşnak futbolcu, dönen top sonrası ağları havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.İrfan Can Kahveci, 27. dakikada Visca’nın asistinde farkı ikiye çıkardı. Crivelli, 35. dakikada sahneye çıkarak skoru 4-1’e taşıdı. 41. dakikada Amilton, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulmayınca, ilk yarı 35. dakikada gelen 5 golle 4-1 sona erdi.

İkinci yarıda kontrollü bir oyun ortaya koyan Başakşehir, daha çok uzaktan şutlarla gol bulmaya çalıştı. Antalyaspor ise bir kişi eksik oynamanın da verdiği dezavantajla, pek fazla gol pozisyonuna giremedi. Maçta son sözü, 83. dakikada Giuliano söyledi. Başakşehir'in yaz transfer döneminin son saatlerinde renklerine bağladığı Giuliano, yeni takımıyla ilk golünü Antalyaspor'a karşı attı.

Sezona alışılagelmiş performansından uzak başlayan Edin Visca, adeta son iki haftada kendini buldu. Bosna-Hersekli futbolcu, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti. Antalyaspor müsabakasında da 2 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, son iki haftada 3 kez rakip ağları sarsmış oldu.Turuncu-lacivertli forma altında ligdeki gol sayısını 79 yapan Visca, ayrıca Başakşehir'in yeni sezonda iç sahada attığı ilk gole de ismini yazdırdı.

Edin Visca, en son 2019-2020 sezonunun 20. haftasında 3-1 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde iki gol birden atmıştı.

Sezona iyi başlayamayan turuncu-lacivertliler, sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmuş, sahasında Göztepe ile de 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, ilk galibiyetini elde etmişti.

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