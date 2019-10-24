Başakşehir, Avusturyalı ekibi evinde devirdi 1 - 0

Başakşehir, Avusturyalı ekibi 1 - 0 yendi

Başakşehir - Wolfsberger maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. grup maçında Wolfsberger'i İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti! Puanını 4'e yükselten Başakşehir, Avrupa'da grup aşamasında galibiyet alan ilk temsilcimiz oldu



MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Borussia Mönchengladbach maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı süren Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI



Konuk ekip 11. dakikada gole yaklaştı: Leitgeb'in ceza sahası dışından vuruşunu Mert, köşeden çıkardı.

Leitgeb, 14. dakikada bir kez daha kaleyi yokladı: Leitgeb ceza sahası dışında topla buluştu ve yaptığı vuruşta top defansa çarpıp kornere çıktı.

Başakşehir, 28. dakikada gole çok yaklaştı: Başakşehir sol taraftan etkili geldi fakat Clichy'nin ortasında top doğrudan dışarı gitti.

Bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra Gulbrandsen'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşta top uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol olmadı.

Başakşehir ikinci yarıya pozisyonla başladı. İrfan ceza sahası içinde topla buluştu vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

47. dakika oynanırken Azubuike'nin pasında topla buluşan Visca sol çaprazdan yaptığı etkili vuruşu, kaleci Kofler kurtardı.

Mücadelede temponun yükseldiği bu anlarda Wolfsberger 51. dakikada etkili geldi: Ritzmaier'in ceza sahası dışından vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Temsilcimiz 62. dakikada net bir pozisyona daha girdi: İrfan'ın pasında visca ceza sahasında sert bir vuruş yaptı top savunmaya çarpıp direğin dibinden dışarı gitti.

GOLÜNÜ ATTI, SELAMINI ÇAKTI!

Mücadelede 78. dakika oynanırken topla ceza sahası dışında bulunan İrfan Can, bir süre topu sürdükten sonra rakibini çalımladı ve sağ ayağıyla uzak köşeye harika bir vuruş yaparak rakip fileleri havalandırdı. İrfan Can Kahveci, golden sonra asker selamı verdi!

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Başakşehir, sahadan 3 puanla ayrıldı.

PONCK 3. GRUP MAÇINDA DA İLK 11'DE

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3. maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Ponck, İstanbul ekibinin, deplasmanda Roma ve sahasında Borussia Mönchengladbach ile oynadığı mücadelelerde de ilk 11'de yer almıştı.

AVUSTURYALI TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Avusturyalı taraftarlar, takım armasını taşıyan bayraklarıyla takımlarına destek verdi.