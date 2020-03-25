Başakşehir Başkanı Gümüşdağ tedbir amaçlı hastaneye yattı!

Corona virüsü semptomları gösteren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Göksel Gümüşdağ, ikinci testin sonucu çıkana kadar izolasyon altında kalacak.

Başakşehir’in resmi medya kanallarından yapılan son dakika paylaşımına göre Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, corona virüsü semptomları gösterdiği için tedbir amaçlı olarak hastaneye yattı.Yapılan açıklamada Gümüşdağ’ın ilk testinin negatif çıktığı belirtildi. İkinci testin sonucu çıkana kadar tedbiren izolasyonda kalacak olan 47 yaşındaki Gümüşdağ’ın sağlık durumunun iyi ve kontrol altında olduğu ifade edildi.

İşte açıklama:

“Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz.”