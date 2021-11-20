Başakşehir'den 5'te 5

Süper Lig 13. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde DG Sivasspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanının 17’nci dakikada Medipol Başakşehir, Gulbransen ile 1-0 öne geçti..24’üncü dakikada Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karılaşmanın ikinci yarısında 59’uncu dakikada DG Sivasspor ceza sahası içinde Hasan Ali’nin toplu elle oynaması sonrası hakem Mete Kalkavan penaştı kararı verdi.Penaltı atışını DG Sivasspor'da Henrique kullandı ve skoru 2-1 yaptı.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir %'te yaparak galibiyet serisine devam ederken, puanını da 21 yaptı.DG Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir:Volkan - Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali (Dk.73 Lima), Mahmut (Dk. 78 Zulj), Tolga, Gulbrandsen (Dk.73 Aleksic), Berkay (Dk.61 Caiçara), Chadli, Okaka

DG Sivasspor:Ali Şaşal - Ahmet (Dk. 46 Erdoğan), Goutas, Caner, Ziya, Hakan (Dk.46 Kerem) , Ulvestad (Dk.90+1 Camara), Fajr, Pedro Henrique (Dk. 90 Özkan), Gradel, Kayode (Dk.65 James)

Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg 13. Hafta Puan Durumu;

Süper ŞLig 14. Hafta Maç Programı;

Kaynak:TFF