Başakşehir deplasmanda kaybetti…Kayserispor 1 - Başakşehir FK-0

Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Başakşehir FK deplasmanda Kayserispor’a 1-0 yenildi.RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, Murat Altan ve Ogün Kamacı hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 27. Dakikasında Kayserispor’da Olivier Kemen sarı kart gördü.45. dakikada Kayserispor’da Lionel Carole sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir ve Mesut Özil oyundan çıktılar.Yerine Lucas Biglia ve Danijel Aleksic oyuna girdiler.50. dakikada Kayserispor Ali Karini ile 1-0 öne geçti.

64. Dakikada Kayserispor’da Carlos Mane oyundan çıktı.Yerine Miguel Cardoso oyuna girdi.74. dakikada Kayserispor’da Emrah Başsan oyundan çıktı.Yerine mame Thiam oyuna girdi.

76. Dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lima ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.Yerine Eden Karzev ve Philippe Paulin Keny oyuna girdiler.80. dakikada Başakşehir FK’de Eden Karzev sarı kart gördü.

86. Dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen ve Gökhan Sazdağı oyundan çıktılar.Yerine Ramazan Civelek ve İlhan Parlak oyuna girdiler..Aynı dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç oyundan çıktı.Yerine Caner Erkin oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.

Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF