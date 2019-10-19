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Başakşehir'e hayat öpücüğü Skrtel'den

   Medipol Başakşehir evinde apırladığı Göztepe'yi son dakikada attığı golle geçti.

Başakşehir'e hayat öpücüğü Skrtel'den

   Medipol Başakşehir evinde apırladığı Göztepe'yi son dakikada attığı golle geçti.

19 Ekim 2019 Cumartesi 19:48
Başakşehir'e hayat öpücüğü Skrtel'den

Başakşehir'e hayat öpücüğü Skrtel'den

   Medipol Başakşehir evinde apırladığı Göztepe'yi son dakikada attığı golle geçti.Süper Lig’in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

   Ligde 5 haftadır yenilgi yüzü görmeyen takımların karşılaşmasında ilk gol ev sahibinden geldi. Gulbrandsen’in 11. dakikada attığı gol VAR kontrolü sonrasında geçerli oldu ve Başakşehir 1-0 öne geçtiGöztepe aradığı beraberlik golünü 64. dakikada buldu. Soner Aydoğdu eski takımına karşı golünü atarak maça 1-1’lik dengeyi getirdi.Geride kalan dakikalarda takımlar galibiyet golünü aradı. İstediğini alan ise ev sahibi takım oldu. 90+3’te Göztepe kalesinde yaşanan tehlikede topu önünde bulan stoper Martin Skrtel meşin yuvarlağı Beto’nun koruduğu kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.VAR’dan kontrol edilen pozisyon için son karar geçerli gol oldu. Geride kalan son 3 dakikada Göztepe’nin rakip kaleye gönderdiği uzun toplar sonuçsuz kaldı.Bu sonuçla Medipol Başakşehir 14 puana yükselirken, Göztepe 9 puanda kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler (Dk. 46 Mehmet Topal), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Robinho), Gulbrandsen (Dk. 73 Demba Ba), Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 60 Halil Akbunar), Mossoro (Dk. 80 Castro), Serdar Gürler (Dk. 85 Yasin Öztekin), Jerome

Goller: Dk. 11 Gulbrandsen, Dk. 90+2 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mossoro, Dk. 49 Alpaslan Öztürk, Dk. 50 Poko (Göztepe), Dk. 44 Gökhan İnler (Medipol Başakşehir)

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGöztepe
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