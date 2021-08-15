Başakşehir evinde kaybetti

Süper Lig ilk hafta maçında Başakşehir evinde Alanyaspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Alanyaspor, Borja'nın attığı golle 1-0 öne geçti.38. dakikada Başakşehir'de sakatlanan Ömer Ali Şahiner, yerini Caiçara'ya bıraktıKarşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki tarafta skoru değiştirmek için tüm kozlarını oynadılar.Alanyaspor'un üsütünlüğü ile devam eden ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 galip tamamlayarak 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Berkay, Aleksic, Guldbransen.

Alanyaspor: Serkan, Milunovic, Mevlja, Borja, Fatih, Siopis, Umut, Candeias, Efecan Karaca, Davidson, Diedhiou.