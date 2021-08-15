Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Başakşehir evinde kaybetti

 Süper Lig ilk hafta maçında Başakşehir evinde Alanyaspor'a 1-0 yenildi.

15 Ağustos 2021 Pazar 20:51
Başakşehir evinde kaybetti

Başakşehir evinde kaybetti

   Süper Lig ilk hafta maçında Başakşehir evinde Alanyaspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Alanyaspor, Borja'nın attığı golle 1-0 öne geçti.38. dakikada Başakşehir'de sakatlanan Ömer Ali Şahiner, yerini Caiçara'ya bıraktıKarşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki tarafta skoru değiştirmek için tüm kozlarını oynadılar.Alanyaspor'un üsütünlüğü ile devam eden ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 galip tamamlayarak 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Berkay, Aleksic, Guldbransen.

Alanyaspor: Serkan, Milunovic, Mevlja, Borja, Fatih, Siopis, Umut, Candeias, Efecan Karaca, Davidson, Diedhiou.

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Paris Saint-Germain rahat kazandı
 Paris Saint-Germain rahat kazandı
Altay evinde farklı kazandı
Altay evinde farklı kazandı
Hatayspor, Kasımpaşa puanları paylaştı
Hatayspor, Kasımpaşa puanları paylaştı
İstanbulspor evinde kaybetti
İstanbulspor evinde kaybetti
Eskişehirspor'lu futbolcu kaza geçirdi
Eskişehirspor'lu futbolcu kaza geçirdi
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük
Lile evinde farklı kaybetti
Lile evinde farklı kaybetti
Chelsea sezona galibiyetle başladı
Chelsea sezona galibiyetle başladı
Manchester United sezona farklı galibiyetle başladı
Manchester United sezona farklı galibiyetle başladı
Sezona Beşiktaş galibiyetle başladı
Sezona Beşiktaş galibiyetle başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim