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Başakşehir evinde kayıp

 Medipol Başakşehir evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir evinde kayıp

 Medipol Başakşehir evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:18
Başakşehir evinde kayıp

Başakşehir evinde kayıp

   Medipol Başakşehir evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında ligdeki ilk galibiyetini alan Medipol Başakşehir, bu sezon evinde oynadığı ikinci maçtan da üç puan alamadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, ligin ikinci haftasında da sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olmuştu.

Demir Grup Sivasspor, 39. dakikada Yatabare’nin golü ile soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Visca, 55. dakikada Medipol Başakşehir’e beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın kalan dakikalarında iki takım da gol atmayı başaramayınca, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirDemir Grup Sivasspor
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