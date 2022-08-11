Başakşehir farklı kazanarak turu geçti
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 yendiği Breidablik takımını rövanşta 3-0 yenerek turu geçti.Karşılaşmanın 31. dakikasında Breidablik'te Omar Sowe sarı kart gördü.34.dakikada Breidablik'te Andri Yeoman sarı kart gördü.44. dakikasında Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'in pasında Stefano Okaka, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Başakşehir'in Play-Off Turu'ndaki rakibi Lillestrom'u devre dışı bırakan Belçika ekibi Antwerp oldu.
Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson