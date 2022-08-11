Başakşehir farklı kazanarak turu geçti

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 yendiği Breidablik takımını rövanşta 3-0 yenerek turu geçti.Karşılaşmanın 31. dakikasında Breidablik'te Omar Sowe sarı kart gördü.34.dakikada Breidablik'te Andri Yeoman sarı kart gördü.44. dakikasında Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'in pasında Stefano Okaka, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Breidablik'te Omar Sowe yerini David Ingvarsson'a bıraktı.61. dakikada Breidablik'te Dag­ur Dan Thor­halls­son sarı kart gördü.62. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç, Berkay Özcan yerini Mounir Chouiar ve Mahmut Tekdemir'e bıraktı.62. dakikada Başakşehir'de Serdar Gürler sarı kart gördü.69. dakikada Başakşehir'de Stefano Okaka yerini Patryk Szysz'a bıraktı.74. dakikada Başakşehir, Ahmed Touba,ile skoru 2-0 yaptı.76. dakikada Breidablik'te Andri Yeoman yerini Anton Lúdvíksson 'a bıraktı.79. dakikada Başakşehir'de Lucas Biglia ve Serdar Gürler yerini Danijel Aleksic ve Muhammet Arslantaş'a bıraktı.84. dakikada Başakşehir, Danijel Aleksic ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşda başka gol olmadı ve Başakşehir, Breidablik'i 3-0 yendi.

Başakşehir'in Play-Off Turu'ndaki rakibi Lillestrom'u devre dışı bırakan Belçika ekibi Antwerp oldu.

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson