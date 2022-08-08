Başakşehir farklı kazandı...Başakşehir 4 - Kasımpaşa 0

Süper Toto Süper Lig 1. Hafta maçında Başakşehir evinde Kasımpaşa’yı 4-0 yendi.Karşılaşmanın 13. Dakikasında Başakşehir’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.15. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajrainovic sarı kart gördü.22. dakikada Başakşehir Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçti.23. dakikada Başakşehir’de Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.

38. dakikada Başakşehir, Patryk Szsysz ile 2-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa iki oyuncu değişikliği ile maça başladı.Recep Yemişci, Aytaç Kara yerini Yasin Özcan ve Turgay Gemicibaşı’na bıraktı.51. dakikada Kasımpaşa’da Yasin Özcan sarı kart gördü.52. dakikada Kasımpaşa’da Mortadha Ben Qannes oyundan çıktı.Yerine Bersant Celina oyuna girdi.

58. Dakikada Başakşehir, Serdar Gürler ile çok net gol pozisyonuna girdi, ancak yararlanamadı.59. dakikada Başakşehir’de Youssouf Ndayishimiye yerini Lucas Biglia’ya bıraktı.62. dakikada Kasımpaşa’da Stephane Bahoken ve Valentin Eysseric yerine Yunus Mallı ve Erdem Çetinkaya oyuna girdi.

68. Dakikada Başakşehir’de Danijel Aleksic ve Serdar Gürler yerini Deniz Türüç ve Berkay Özcan’a bıraktı.72. dakikada Kasımpaşa’da Erdem Çetinkaya’nın yakın mesafeden kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.74. dakikada Başakşehir, Mounir Choular’ın kafa vuruşu ile skoru 3-0 yaptı.

Başakşehir penaltı kazandı

75. Dakikada Başakşehir’de Deniz Türüç ceza sahasında Raoul Petretta tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.Kasımpaşa’da Raoul Petretta sarı kart gördü.77. dakikada Başakşehir’de Deniz Türüç penaltı atışından skoru 4-0 yaptı.80. dakikada Başakşehir'de Alexandru Epurean ve Mahmut Tekdemir yerini Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner'e bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir Süper Lig 1. Hafta maçında evinde Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.

Başakşehir:Volkan babacan, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Lucas Lima, Junior Calçare, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Choular, Patryk Szsysz

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Mortadha Ben Qannes, Recep Yemişci, Florent Hadergionaj, Haris Hajrainovic, Valentin Eysseric, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Faal, Stephane Bahoken