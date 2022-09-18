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Başakşehir FK 0 - F.Karagümrük 0

Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Başakşehir FK evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

18 Eylül 2022 Pazar 18:52
Başakşehir FK 0 - F.Karagümrük 0

Başakşehir FK 0 - F.Karagümrük 0

    Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Başakşehir FK evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu ve Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmada 23. Dakikada Fatih Karagümrük’te Salih Dursun yerini Davide Birashi’ye bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı  

  Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. Dakikada Fatih Karagümrük’te Magomed Ozdoev sarı kart gördü.Başakşehir FK’de 58. Dakikada Paulin Kenny ve Lucas Biglia oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler ve Berkay Özcan oyuna girdiler.65. dakikada Başakşehir FK’de Mounir Choular yerini Patryk Syzsz’a bıraktı.67. dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov sarı kart gördü.79. dakikada Fatih Karagümrük’te Mbaye Diagne yerini Ebrima Colley’e bıraktı.86. dakikada Başakşehir FK’de Bertrand Traore ve Deniz Türüç yerini Stefano Okaka ve Danijel Aleksic’e bıraktı.Aynı dakika içersinde Fatih Karagümrük’te de Jean Kouassi ve Magomed Ozdoev yerini Burak Kapacak ve Steven Caulker’e bıraktı.90. dakikada Başakşehir FK'de Mahmut Tekdemir ve Fatih Karagümrük'de Otabek Shukurov kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

   Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Başakşehir FK evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 14 yaparken, Fatih Karagümrük 6 puan oldu. 

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Mounir Chouiar, Philippe Paulin Keny   

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Ibrahim Dresevic, Salih Dursun, Caner Erkin, Rayyan Baniya, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov, Jean Kouassi   

Süper Lig 7. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig  7. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig  8.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 18.09.2022 19:25
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir FKFatih Karagümrük
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