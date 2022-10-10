Başakşehir FK 0 - Sivasspor 2

Spor Toto Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Başakşehir FK evinde Sivasspor'a 2-0 yenildi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Kadir Sağlam, Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 45. Dakikasında Sivasspor Dia SabiA’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir FK’de Philippe Paulin Keny ve Lucas Limas oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler ve Hasan Ali Kaldırım oyuna girdiler.61. dakikada Sivasspor’da Robin Yalçın oyundan çıktı.Yerine Hakan Arslan oyuna girdi.62. dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç yerini Stefano Okaka oyuna girdi.67. dakikada Sivasspor’da Clinton N’Jie oyundan çıktı.Yerine Max Gradel oyuna girdi.69. dakikada Başakşehir FK’de Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.

78. dakikada Sivasspor’da Fredrik Ulvestad yerine Charilaos Charisis oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Başakşehir FK’de Berkay Özcan yerine Danijel Aleksic oyuna girdi.84. dakikada Başakşehir’de Mounir Choular oyundan çıktı.Yerine Muhammet Arslantaş oyuna girdi.85. dakikada Sivasspor Dia SabiA ile skoru 2-0 yaptı.90. dakikada Başakşehir FK’de Bertrand Traore sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde Sivasspor’a 2-0 yenildi.Bu sonuçla Başakşehir FK 17 puanında kalırken, Sivasspor puanını 7 yaptı.

Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Lucas Lima, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Mounir Chouiar, Philippe Paulin Keny

Yedekler:Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Francis Nzaba, Ahmed Touba, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Azubuike Okechukwu, Muhammet Arslantaş,Stefano Okaka

Teknik Direktör:Emre Belözoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare

Yedekler:Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Abdul Keita, Isaac Cofie, Charilaos Charisis, Hakan Arslan, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak, Max Gradel, Karol Angielski

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Süper Lig 9. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

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