Başakşehir FK 2 - A.Demirspor 1

Spor Toto Süper Lig 18. Hafta maçında Başakşehir FK evinde Adana Demirspor’u 2-1 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 19. Dakikasında Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.28. dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Tuba sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. Dakikada A.Demirspor’da Kevin Rodrigues sarı kart gördü.52. dakikada Başakşehir FK, Deniz Türüç’ün penaltı golüyle 1-0 öne geçti,.52. dakikada A.Demirspor’da Younes Belhanda sarı kart gördü.58. dakikada A.Demirspor Samet Akaydın ile skoru 1-1 yaptı.

62. Dakikada Başakşehir FK Serdar Gürler ile 2-1 öne geçti.67. dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı ve Benjamin Stambouli oyundan çıktılar.Yerine babajide akintola ve Gökhan İnler oyuna girdiler.

74. Dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç ve Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Mounir Choular ve Danijel Aleksic oyuna girdiler.81. dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba ve Herny Onyekuru oyundan çıktılar.Yerine Fredrik Gulbrandsen ve Gökhan Töre oyuna girdiler.84. dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve başakşehir FK evinde Adana Demirspor’u 2-1 yendi.