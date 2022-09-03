Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Başakşehir FK 2 - Alanyaspor 0

Spor toto Süper Lig 5. Hafta maçında Başakşehir FK evinde Alanyaspor’u 2-0 yendi.

03 Eylül 2022 Cumartesi 21:00
Başakşehir FK 2 - Alanyaspor 0

Başakşehir FK 2 - Alanyaspor 0

   Spor toto Süper Lig 5. Hafta maçında Başakşehir FK evinde Alanyaspor’u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Başakşehir FK, Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti.45+2. Dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. Dakikada Alanyaspor’da üç oyuncu değişikliği birden oldu.Fatih Aksoy, Wilson Eduardo ve Efkan Bekiroğlu oyundan çıktılar.Yerine Idrissa Doumbia, Oussama Targhaliine ve Daniel Candelas oyuna girdiler.65. dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer sarı kart gördü.

   70. Dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan ve Junior Calçara oyundan çıktılar.Yerine Danijel Aleksic ve Ömer Ali Şahiner oyuna girdiler.72. dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka sarı kart gördü.73. dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın yerini Erencan Yardımcı’ya bıraktı.

   75. Dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.yerine Bertrand Traore ve Philippe Paulin Kent oyuna girdiler.85. dakikada Başakşehir FK Philippe Paulin Kent ile 2-0 öne geçti.86. dakikada Başakşehir FK’de Mounir Choular yerini Patryk Szysz’e bıraktı.86. dakikada Alanyaspor’da Sure Balkovec yerini Yusuf Özdemir’e bıraktı.90. dakikada Alanyaspor’da Pedro Pereira sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve başakşehir FK karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 10 yaparkeni Alanyaspor 5 puanda kaldı.

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Leo Duarte, Lucas Lİma, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Choular, Stefano Okaka

Alanyaspor.Runar Runarson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Sure Balkovec, Umut Güneş, Leroy Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Pedro Pereira, Oğuz Aydın, Wilson Eduardo

Süper Lig 6. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 03.09.2022 21:18
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir FKAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aston Villa 1 - Manchester City 1
Aston Villa 1 - Manchester City 1
Sivasspor 0 - F.Karagümrük 0
Sivasspor 0 - F.Karagümrük 0
Milliler EuroBasket 2022'de Bulgaristan'ı 101-87 yendi
Milliler EuroBasket 2022'de Bulgaristan'ı 101-87 yendi
Union Berlin 1 - Bayern München 1
Union Berlin 1 - Bayern München 1
Ümraniyespor 0 - Trabzonspor 1
Ümraniyespor 0 - Trabzonspor 1
Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru
Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru
Manchester United kazanmaya devam etti.
Manchester United kazanmaya devam etti.
Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı
Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı
Manchester City'den yarım düzine gol
Manchester City'den yarım düzine gol
Arsenal liderliği sürdürdü
Arsenal liderliği sürdürdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim