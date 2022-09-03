Başakşehir FK 2 - Alanyaspor 0

Spor toto Süper Lig 5. Hafta maçında Başakşehir FK evinde Alanyaspor’u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Başakşehir FK, Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti.45+2. Dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. Dakikada Alanyaspor’da üç oyuncu değişikliği birden oldu.Fatih Aksoy, Wilson Eduardo ve Efkan Bekiroğlu oyundan çıktılar.Yerine Idrissa Doumbia, Oussama Targhaliine ve Daniel Candelas oyuna girdiler.65. dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer sarı kart gördü.

70. Dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan ve Junior Calçara oyundan çıktılar.Yerine Danijel Aleksic ve Ömer Ali Şahiner oyuna girdiler.72. dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka sarı kart gördü.73. dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın yerini Erencan Yardımcı’ya bıraktı.

75. Dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.yerine Bertrand Traore ve Philippe Paulin Kent oyuna girdiler.85. dakikada Başakşehir FK Philippe Paulin Kent ile 2-0 öne geçti.86. dakikada Başakşehir FK’de Mounir Choular yerini Patryk Szysz’e bıraktı.86. dakikada Alanyaspor’da Sure Balkovec yerini Yusuf Özdemir’e bıraktı.90. dakikada Alanyaspor’da Pedro Pereira sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve başakşehir FK karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 10 yaparkeni Alanyaspor 5 puanda kaldı.

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Leo Duarte, Lucas Lİma, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Choular, Stefano Okaka

Alanyaspor. Runar Runarson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Sure Balkovec, Umut Güneş, Leroy Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Pedro Pereira, Oğuz Aydın, Wilson Eduardo

Süper Lig 6. Hafta Maç Programı;