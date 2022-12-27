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Başakşehir FK 2 - Antalyaspor 0

 Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Başakşehir FK evinde Antalyaspor'u 2 - 0 yendi.

27 Aralık 2022 Salı 19:03
Başakşehir FK 2 - Antalyaspor 0

Başakşehir FK 2 - Antalyaspor 0

   Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Başakşehir FK evinde Antalyaspor'u 2 -0 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 27. Dakikasında Antalyaspor’da  Houssam Ghacha oyundan çıktı.Yerine Sam Lerson oyuna girdi.33. dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir FK’de Berkay Özcan yerini Deniz Türkçe bıraktı.57. dakikada Başakşehir FK, Deniz Türüç ile 1-0 öne geçti.59. dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balcı sarı kart gördü.66. dakikada Başakşehir FK, Danel Aleksic ile skoru 2-0 yaptı.

   69.dakikada Antalyaspor’da Luiz Adriano ve Soner Aydoğdu oyundan çıktılar.Yerine Fredy ve Hakan Özmert oyuna girdiler.69. dakikada Başakşehir FK’de Mounir Choular ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.Yerine Francis Nzaba ve Patryk Szsz oyuna girdiler.

   77. Dakikada Antalyaspor’da Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı oyundan çıktılar.Yerine Erkan Eyibil ve Sheral Floranus oyuna girdiler.79. dakikada Başakşehir FK’de Bertrand Traore oyundan çıktı.Yerine Stefano Okaka oyuna girdi.82. dakikada Başakşehir FK’de Leo Duarte sarı kart gördü.

   85. Dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic oyundan çıktı.Yerine Philippe Paulin kent oyuna girdi.88. dakikada Antalyaspor’da Fedor Kudryashov sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve başakşehir FK evinde Antalyaspor’u 2-0 yendi.

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Lucas Lima, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Stefano Okaka    

Teknik Direktör:Emre Belözoğlu

Antalyaspor:Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Fedor Kudryashov, Ömer Toprak, Soner Aydoğdu, Ufuk Akyol, Haji Wright, Luiz Adriano, Gökdeniz Bayrakdar, Houssam Ghacha    

Teknik Direktör:Nuri Şahin

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 16.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 27.12.2022 19:13
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir FKAntalyaspor
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