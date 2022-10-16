Başakşehir FK 2 - İstanbulspor 0

Spor Toto Süper Lig 10. Hafta maçında Başakşehir FK evinde İstanbulspor’u 2-0 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oyanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.Karşılaşmanın 26. Dakikasında Başakşehir FK Youssouf Ndayishimiye ile 1-0 öne geçti.35. dakikada İstanbulspor’da Mehmet Yeşil sarı kart gördü.44. dakikada Başakşehir FK’de Lucas Biglia sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. Dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi ve İbrahim Yılmaz oyundan çıktılar.Yerine Patrick Ebert ve Emir Kaan Gültekin oyuna girdiler.68. dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler yerini Stefano Okaka’ya bıraktı.74. dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner ve Lucas Biglia oyundan çıktılar.Yerine Junior Caiçara ve Danijel Aleksic oyuna girdiler.74. dakikada Deniz Türüç sarı kart gördü.

77. Dakikada İstanbulspor’da Ali Yaşar ve Oğuzhan Berber oyundan çıktılar.Yerini Sindri Guri ve Kağan Bağış’a bıraktı.78. dakikada Başakşehir FK Youssouf Ndayishimiye ile skoru 2-0 yaptı.82. dakikada Başakşehir FK'de iki golün sahibi Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.89. dakikada Başakşehir FK'de Deniz Türüç yerini Patryk Szysz'ye bıraktı.90. dakikada Başakşehir'de Junior Caiçara sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde İstanbulspor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 20 yaparken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lucas Lima, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore

Teknik Direktör:Emre Belözoğlu

İstanbulspor: David Jensen, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli

Teknik Direktör:Osman Zeki Korkmaz

Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF