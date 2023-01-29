Başakşehir FK 2 - Konyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında Başakşehir FK evinde Konyaspor’u 2-0 yendi.Başakşehir Fatih terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Suat Arslanboğa, Süleyman Özay ve Bilal Gölen hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 43. Dakikasında Başakşehir FK, Berkay Özcan ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Başakşehir FK üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. Dakikada başakşehir FK, Deniz türünün penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.68. dakikada Konyaspor’da Endri Çekici, Zümer Bytygi ve mame Biram Diouf oyundan çıktılar.Yerine Domagoj Pavicic, Robert Meriç ve Uche Ikpeazu oyuna girdiler.

77. Dakikada Başakşehir FK’de Daniel Aleksic oyundan çıktı.Yerine Lucas Biglia oyuna girdi.79.Dakikada Konyaspor’da Konrad Michalak oyunadan çıktı.Yerine Mehmet Büyüksayar oyuna girdi.

85. Dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka, Serdar Gürler ve Deniz Türüç oyundan çıktılar.Yerine Philippe Paulin Keny, Patryk Szysz ve Mesut Özil oyuna girdiler.90. dakikada Başakşehir’de Berkay Özcan oyundan çıktı.Yerine Junior Calçara oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde Konyaspor’u 2-0 yendi.

Süper Lig 21. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 21. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 22.Hafta Maç Programı;

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