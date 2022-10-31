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Başakşehir FK 3 - Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig 12. hafta kapanış maçında BaşakşehirFK evinde Giresunspor'u 3-1 yendi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 22:09
Başakşehir FK 3 - Giresunspor 1

Başakşehir FK 3 - Giresunspor 1

   Spor Toto Süper Lig 12. hafta kapanış maçında BaşakşehirFK evinde Giresunspor'u 3-1 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetti. Karşılaşmanın 38. Dakikasında Başakşehir FK Youssouf Ndayishimiye ile 1-0 öne geçti.44. dakikada Başakşehir FK’de Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Giresunspor’!da Görkem Sağlam yerine Vukan Savicevic değişikliği ile başladı.50. dakikada Giresunspor’da Sergen Piçinciol sarı kart gördü.57. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz Eguskiza sarı kart gördü.61. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz Eguskiza ve Robert Andrés Mejía Navarrete yerini brandley Kuwas ve Oğulcan Çağlayan’a bıraktı.Aynı dakika içersinde Başakşehir’de Serdar Gürler yerini Bertrand Traore’ye bıraktı.62. dakikada Giresunspor’da Hayrullah Bilazer yerini Rahmetullah Berişbek’e bıraktı.

   65. Dakikada Başakşehir FK, Philippe Paulin Keny ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada Başakşehir FK’de Mounir Choular ve Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Danijel Aleksic oyuna girdiler.

   76. Dakikada Başakşehir FK, Ömer Ali Şahiner ile skoru 3-0 yaptı.80. dakikada Giresunspor, Serginho ile skoru 3-1 yaptı.84. dakikada Başakşehir FK’de Alexandru Epureanu ve Youssouf Ndayishimiye oyundan çıktılar.Yerine Ahmed Tuba ve Azubulke Okechukwu oyuna girdiler.88. dakikada Giresunspor'da Kadir Seven, Sergen Piçinciol'un yerine oyuna girdi.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde Giresunspor'u 3-1 yendi.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 23 yaparak 2.sıraya yerleşirken, Giresunspor 9 puanda kaldı.

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Philippe Paulin Keny    

Teknik Direktör:Emre Belözoğlu

Giresunspor:Onurcan Piri, Ramon Arias, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Borja Sainz Eguskiza, Robert Andrés Mejía Navarrete, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Rijad Bajic, Serginho    

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Süper Lig 12. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 12. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 31.10.2022 22:15
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir FKGiresunspor
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