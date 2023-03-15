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Başakşehir FK Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Konferans Lig son 16 turu ikinci maçında Başakşehir FK ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Gent’e evinde 4-1 yenilerek elendi.

15 Mart 2023 Çarşamba 22:14
Başakşehir FK Avrupa’ya veda etti

Başakşehir FK Avrupa’ya veda etti

   UEFA Avrupa Konferans Lig son 16 turu ikinci maçında Başakşehir FK ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Gent’e evinde 4-1 yenilerek elendi.Karşılaşmanın 24.dakikasında Başakşehir FK’de Serdar Gürler sarı kart gördü.31.dakikada Gent, Gift Orhan ile 1-0 öne geçti.32.dakikada Gent Gift orman ile skoru 2-0 yaptı.34.dakikada Gent Gift Orhan ile 3-0 öne geçti.36.dakikada Başakşehir FK’de Lucas biliga sarı kart gördü.37.dakikada Gent Hugo Cuypers ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 Gent’in üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı;

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir FK’de Berkay Özcan ve Deniz türü oyundan çıktılar.Yerine Danijel Aleksic ve patrik Szysz oyuna girdiler.67.dakikada Get’te Hugo Cuypers, Hong Hyeon-seok ve Malick Fofana oyundan çıktılar.Yerine Laurent Depoitre, Vadis Odijidja-Ofoe ve Matisse Samoise oyuna girdiler.

   68.dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka yerini Adnan Januzaj oyuna girdi.68.dakikada Gent’te Jordan Torunarigha yerini Joseph Okumu’ya bıraktı.71.dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Tuba sarı kart gördü.80.dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler yerini Batuhan Çelik oyuna girdi.82.dakikada Gent’te Gift oran yerini Jens Hauge’ye bıraktı.88.dakikada Başakşehir FK, Adnan Januzaj ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde Gent’e 4-1 yenilerek Avrupa’ya veda etti.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir FKGent
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