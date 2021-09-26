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Başakşehir FK, Ç.Rizespor'u 3-0 yendi

  Süper Lig 7. hafta maçında Başakşehir FK evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

26 Eylül 2021 Pazar 17:39
Başakşehir FK, Ç.Rizespor'u 3-0 yendi

Başakşehir FK, Ç.Rizespor'u 3-0 yendi

    Süper Lig 7. hafta maçında Başakşehir FK evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.Karşılaşmanın 25. dakikasında Başakşehir FK, Stefano Okaka ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK'nün 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Başakşehir FK,  Stefano Okaka ile skoru 2-0 yaptı.63. dakikada Çaykur Rizspor'da Erik Sabo, Joel Pohjanpalo ve Umar Aminu oyundan çıkarken, Tyler Boyd, Yannick Bolasie    ve  Yasin Pehlivan oyuna girdiler.72. dakikada Başakşehir FK'de Deniz Türüç  ve Mahmut Tekdemir oyundan çıkarken, Carlos Ponck ve Nacer Chadli oyuna dahil oldular.75. dakikada Başakşehir FK'de  Stefano Okaka hem takımının hemde kendisini 3.golünü attı ve skor 3-0 oldu.76. dakikada Çaykur Rizespor'da Deniz Hümmet çıkarken  Loic Remy oyuna girdi.80. dakikada Başakşehir FK'de Stefano Okaka  ve Tolga Ciğerci çıkarken Atabey Çiçek ve  Peter Zulj oyuna girdiler.85. dakikada Çaykur Rizespor'da Alper Potuk çıkarken Damjan Djokovic oyuna girdi.90. dakikada Başakşehir FK'de Edin Visca çıkarken Emre Kaplan oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK, Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek evinde üst üste ikinci maçını da kazandı.

   Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 6 yaparken, Çaykur Rizespor 1 puanda kaldı.8. Hafta maçında 01.10.2021 Cuma günü saat 20.00'de Başakşehir FK Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynarken, Çaykur Rizespor 03.10.2021 Pazar günü saat 19.00'da evinde Galatasaray  ile oynayacak.

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Ravil Tagir, Leo Duarte, Lucas Lima, Edin Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka 

Teknik Direktör:Aykut Kocaman

Çaykur Rizespor:Gökhan Akkan,Sebastian Holmen, Selim Ay, Alberk Koç, Gökhan Gönül, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Tyler Boyd, Bryan Dabo, Yannick Bolasie, Loic Remy 

Teknik Direktör:Hamza Hamzoğlu

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir FKÇaykur Rizespor
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