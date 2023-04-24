Başakşehir FK farklı kazandı.Giresunspor 2 - Başakşehir FK 4

Spor Toto Süper Lig 31. Hafta maçında Giresunspor evinde Başakşehir FK’ne 4-1 yenildi.Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Zorbay Küçük, Furkan Ürün ve Emrah Ünsal hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 16.dakikasında Başakşehir FK, Adnan Januzaj ile 1-0 öne geçti.25.dakikada Başakşehir FK Joao Figueiredo ile skoru 2-0 yaptı.35.dakilada Başakşehir FK Adana Januzaj ile 3-0 öne geçti.45+2.dakikada Başakşehir FK Joao Figueiredo ile 4-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46.dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ, brandley Kuwas ve Onurcan Piri oyundan çıktılar.Yerine Faruk Can Genç, Doğan Can Davos ve Ferhat Kaplan oyuna girdiler.62.dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç sarı kart gördü.63.dakikada Giresunspor’da Robert Meja sarı kart gördü.

63.dakikada Giresunspor Borja Sainz ile skoru 4-2 yaptı.64.dakikada Başakşehir FK’de Patryk Syzsz yerini Batuhan Çalik’e bıraktı.73.dakikada Giresunspor’da Doğan Can Davos sarı kart gördü.79.dakikada Başakşehir FK’de Muhammed Şengezer sarı kart gördü.88.dakikada Giresunspor'da Görkem Sağlam yerini Kadir Seven'e bıraktı.90.dakikada Giresunspor Borja sainz ile skoru 4-2 yaptı.90+3.dakikada Başakşehir FK' de Şener Özbayraklı yerini Ayberk Kaygızıs'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK deplasmanda Giresunspor’u 4-2 yendi.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 48 yaparken, Giresunspor 27 puanda kaldı.

Süper Lig 32.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF