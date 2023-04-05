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Başakşehir FK, Galatasaray'ı kupada eleyerek yarı finale adını yazdırdı....

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Başakşehir FK, Galatasaray’ı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 22:26
Başakşehir FK, Galatasaray'ı kupada eleyerek yarı finale adını yazdırdı....

Başakşehir FK, Galatasaray'ı kupada eleyerek yarı finale yazdırdı...

   Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Başakşehir FK, Galatasaray’ı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.NEF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 12. Dakikasında Başakşehir FK, Patryk Szysz ile 1-0 öne geçti.16.dakikada Başakşehir’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.20.dakikada Galatasaray, Kaan Ayhan ile skoru 1-1 yaptı.30.dakikada Başakşehir FK Danijel Aleksic ile 2-1 öne geçti.36.dakikada Başakşehir FK Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakeme itirazdan kırmızı kartla gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın 51.dakikasında Galatasaray Mauro Icardi ile skoru 2-2 yaptı.66.dakikada Başakşehir FK Patryk Szysz ile 3-2 öne geçti.66.dakikada Galatasaray’da kerem Aktürkoğlu, Fredrik Midtsjo ve Nicola Zaniolo oyundan çıktılar.Yerine Milot Rashica, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün oyuna girdiler.

   75.dakikada Başakşehir FK’de Joao Figueiredo, Serdar Gürler ve Danijel Aleksic oyundan çıktılar.Yerine Adana Januzaj, Berkay Özcan ve Philippe Paulin Keny ouna girdiler.Galatasaray’da ise Dries Mertens oyundan çıktı.Yerine Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

   81.dakikada Başakşehir FK’de iki golün sahibi Patryk Szysz oyundan çıktı.Yerine Deniz Türüç oyuna girdi.84.dakikada Galatasaray’da sakatlanan Abdülkerim Bardakçı oyundan çıktı.Yerine Bafetimbi Gomis oyuna girdi.87.dakikada Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’in kafa şutu direkten döndü.90+5.dakikada Başakşehir FK'de Lucas Biglia

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK, Galatasaray’ı 3-2 yenerek Ziraat Türkiye  sarı kart gördü. yarı finale yükelen ikinci takım oldu.Başakşehir FK’nün yarı finalde rakibi MKE Ankaragücü oldu.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBaşakşehir FK
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