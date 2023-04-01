Başakşehir FK üç puanı tek golle aldı...Başakşehir FK 1 - MKE Ankaragücü 0
Spor Toto Süper Lig 27.hafta maçında Başakşehir FK evinde MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.Başakşehir FK Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yönetti.Karşılaşmanın 36.dakikasında Başakşehir FK, Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti.40.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç sarı kart gördü.44.dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Başakşehir FK’nün üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Pedro Moreira yerini Ghayas Zahid’e bıraktı.47.dakikada Başakşehir FK’de Joao Figueiredo sarı kart gördü.62.dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack sarı kart görü.
67.dakikada MKE Ankaragücü’nde Hasan Ali Kaldırım ve Taylan Antalyalı oyundan çıktılar.Yerine Matej Hanousek ve Andrej Djokanovic oyuna girdiler.69..dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Tuba sarı kart gördü.
72.dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan yerini Lucas Biglia’ya bıraktı.77.dakikada Başakşehir FK’de Joao Figueredo Paulin Keny’e bıraktı.86.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç yerini Giorgi Beridze’ye bıraktı.87.dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler oyundan çıktı.Yerine Deniz Türüç oyuna girdi.)0+3.dakikada MKE Ankaragücü'nde Bevic Moussiti-Oko, Lamine Diack'ın yerine oyuna girdi.
Süper Lig 27.Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 27.Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 28.Hafta Maç Programı;
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