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Başakşehir FK üç puanı tek golle aldı...Başakşehir FK 1 - MKE Ankaragücü 0

Spor Toto Süper Lig 27.hafta maçında Başakşehir FK evinde MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 17:46
Başakşehir FK üç puanı tek golle aldı...Başakşehir FK 1 - MKE Ankaragücü 0

Başakşehir FK üç puanı tek golle aldı...Başakşehir FK 1 - MKE Ankaragücü 0

   Spor Toto Süper Lig 27.hafta maçında Başakşehir FK evinde MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.Başakşehir FK Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yönetti.Karşılaşmanın 36.dakikasında Başakşehir FK, Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti.40.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç sarı kart gördü.44.dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Başakşehir FK’nün üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Pedro Moreira yerini Ghayas Zahid’e bıraktı.47.dakikada Başakşehir FK’de Joao Figueiredo sarı kart gördü.62.dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack sarı kart görü.

   67.dakikada MKE Ankaragücü’nde Hasan Ali Kaldırım ve Taylan Antalyalı oyundan çıktılar.Yerine Matej Hanousek ve Andrej Djokanovic oyuna girdiler.69..dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Tuba sarı kart gördü.

   72.dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan yerini Lucas Biglia’ya bıraktı.77.dakikada Başakşehir FK’de Joao Figueredo Paulin Keny’e bıraktı.86.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç yerini Giorgi Beridze’ye bıraktı.87.dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler oyundan çıktı.Yerine Deniz Türüç oyuna girdi.)0+3.dakikada MKE Ankaragücü'nde Bevic Moussiti-Oko, Lamine Diack'ın yerine oyuna girdi.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 44 yaparken, MKE Ankaragücü 25 puanda kaldı.

Süper Lig 27.Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 27.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 28.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 01.04.2023 21:03
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir FKMKE Ankaragücü
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