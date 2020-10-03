Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0

Geçen senonun şampiyonu Medipol Başakşehir bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada gol atamadı.Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir'in puan kaybı bu maçta da devam etti. Karşılaşmada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı: 0-0.

Lig'de oynadığı 3 maçta da puan alamayan Medipol Başakşehir Başakşehir, Göztepe’ye maç boyunca 1 şut imkanı verdi. İzmir temsilcisi karşılaşma boyunca isabetli şu çekemedi.Topa hakim olanMedipol Başakşehir’in 20’nin üstündeki şut girişimde sadece 4 isabet çıktı.Süper Lig’in son şampiyonu bu sezon oynadığı 4 maçta gol atamazken, bu karşılaşmayla birlikte ilk puanını almış oldu.Göztepe ise üst üste 3. beraberliğini alırken 4 hafta sonunda puanını 6’ya yükseltti.

Milli ara sonrasında Göztepe sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Başakşehir ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

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