Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0

Geçen senonun şampiyonu Medipol Başakşehir bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada gol atamadı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 17:44
Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0

Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0

   Geçen senonun şampiyonu Medipol Başakşehir bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada gol atamadı.Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir'in puan kaybı bu maçta da devam etti. Karşılaşmada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı: 0-0.

   Lig'de oynadığı 3 maçta da puan alamayan Medipol Başakşehir Başakşehir, Göztepe’ye maç boyunca 1 şut imkanı verdi. İzmir temsilcisi karşılaşma boyunca isabetli şu çekemedi.Topa hakim olanMedipol  Başakşehir’in 20’nin üstündeki şut girişimde sadece 4 isabet çıktı.Süper Lig’in son şampiyonu bu sezon oynadığı 4 maçta gol atamazken, bu karşılaşmayla birlikte ilk puanını almış oldu.Göztepe ise üst üste 3. beraberliğini alırken 4 hafta sonunda puanını 6’ya yükseltti.

   Milli ara sonrasında Göztepe sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Başakşehir ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0
BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.....16. transferi İstanbul’da
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.....16. transferi İstanbul’da
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti...Yeni Malatyaspor 1 - Antalyaspor 0 
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti...Yeni Malatyaspor 1 - Antalyaspor 0 
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı
Anadolu Efes kötü başladı...Anadolu Efes 69-  Zenit  Larkin 73 
Anadolu Efes kötü başladı...Anadolu Efes 69-  Zenit  Larkin 73 
Ankaragücü 0 -  Kayserispor 1
Ankaragücü 0 -  Kayserispor 1
Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1
Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi corona virüs paniği 
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi corona virüs paniği 
A Milli Takım kadrosu açıklandı
A Milli Takım kadrosu açıklandı
Papiss Cisse Fenerbahçe'de
Papiss Cisse Fenerbahçe'de

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim