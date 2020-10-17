Başakşehir ilk galibiyeti Trabzonspor karşısında aldı

Trabzonspor evinde Başakşehir'e 2-0 yenildi.Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ilk galibiyetinin yanı sıra ilk golünü de bu maçta buldu. İlk 4 haftayı 1 puan ve golsüz geçen Okan Buruk’un öğrencileri, milli aradan sonra lige iyi bir geri dönüş yaptı.

32. dakikada İrfan Can, Baker’ın ayağından çaldığı topa ceza sahasına yöneldi. Çizgi üzerinden sol ayağıyla şık bir şut çeken İrfan, kaleci Uğurcan’ı çaresiz bıraktı: 1-0. 54. dakikada ise bu kez Visca sahne aldı. Ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan tecrübeli futbolcu, sert bir şut çekerek üst direğe de çarpan topu filelere göndermeyi başardı: 2-0.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Trabzonspor’un son transferi forvet Djaniny oyuna 60. dakikada Safa Kınalı’nın yerine dahil oldu.Bu sonucun ardından Trabzonspor 5. haftayı 1 galibiyet ve 5 puanla tamamladı. İlk galibiyetini alan Başakşehir ise 4 puana yükseldi.

Ligin 6. haftasında Trabzonspor, Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Cumartesi günü Antalyaspor’u konuk edecek.

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