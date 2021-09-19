Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı

Süper Lig 5. hafta maçında Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.Karşılaşmanın16. dakikasında Başakşehir, Okaka ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Fenerbahçe, Berisha ile gole yaklaştı. Berisha'nın röveşata vuruşunu kaleci Volkan Babacan'da kaldı.Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fenerbahçe'de Diego Rossi ve Enner Valencia, oyuna dahil oldu. Pelkas ve Osayi Samuel oyundan alındı.Fenerbahçe'de 62. dakikada Mesut ve Novak oyuna girerken Berisha ve Muhammed oyundan çıktı.90. dakikada Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başk agol olmadı ve Başakşehir sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Başakşehir 3 puana ulaşırken, Fenerbahçe 10 puanda kaldı.6. hafta maçlarında Başakşehir 22.09.2021 Çarşamba saat 17.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Fenerbahçe 23.09.2021 Perşembe saat 20.00'de Giresunspor ile oynayacak.

Başakşehir:

Volkan Babacan, Leo Duarte, Şener Özbayraklı, Lucas Lima, Edin Visca, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okak

Teknik Direktör:Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Attila Szalai, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mergim Berisha, Bright Osayi-Samuel

Teknik Direktör:Vitor Pereira