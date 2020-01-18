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Başakşehir ilk yarıda işi bitirdi

Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor'u ilk yarıda attığı 4 golle yendi

18 Ocak 2020 Cumartesi 19:54
Başakşehir ilk yarıda işi bitirdi

Başakşehir ilk yarıda işi bitirdi

   Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor'u ilk yarıda attığı 4 golle yendi.Medipol Başakşehir sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip ilk yarıda arka arkaya bulduğu 4 golle maçın fişini erken çekti.Visca, Demba Ba, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'in golleriyle kazanan Başakşehir puanını 36'ya çıkardı ve lider Sivasspor'un hemen arkasındaki yerini kordu. Maçta tek sayısını Jahovic ile bulan Yeni Malatyaspor ise haftayı 24 puanla tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirYeni Malatyaspor
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