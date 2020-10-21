Başakşehir ilk yarıda yediği gollerle yenildi

Başakşehir ilk yarıda yediği 2 golle rakibine 2-0 yenildi.Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda temsilcimiz Başakşehir, Leipzig ile karşı karşıya geldi. Zentralstadion’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4 dakika içerisinde yediği gollerle 2-0 kaybetti.

Maça etkili başlayan Alman ekibi, 16 ve 20. dakikada sol bek Angelino’nun golleriyle öne geçmeyi başardı.Ardından oyuna ortak olmaya çalışan Başakşehir; Crivelli, Deniz ve Visca ile rakip kaleyi yokladı ancak kaleci Gulacsi’yi geçemedi.Maçın 26. dakikada Başakşehir’in Brezilyalı sağ beki Caiçara topsuz alanda sakatlandı. Kendisini acı içerisinde yere bırakan Caiçara’yı kenara sağlık ekibi ve Mehmet Topal kollarına girerek taşıdı. Ardından Başakşehirli oyuncu sedye ile soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşmanın 60. dakikada Crivelli’yi yere düşüren Upamecano’ya kart çıkmayınca Başakşehirli futbolcular yoğun itirazda bulundu. İlk yarıda sarı kart gören Fransız stopere kart göstermeyen hakem Gil Manzano’ya tepki gösteren Okan Buruk, ardından hakem tarafından uyarıldı.Manchester United’ın PSG’yi deplasmanda 2-1 yendiği ilk haftada Leipzig, averajla liderliğe oturdu. Başakşehir ise puansız son sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Başakşehir, 28 Ekim Çarşamba günü PSG’yi İstanbul’da konuk edecek. Manchester United ise sahasında Leipzig’i ağırlayacak.

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