Başakşehir ilk yarıda yediği gollerle yenildi
Başakşehir ilk yarıda yediği 2 golle rakibine 2-0 yenildi.Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda temsilcimiz Başakşehir, Leipzig ile karşı karşıya geldi. Zentralstadion’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4 dakika içerisinde yediği gollerle 2-0 kaybetti.
Karşılaşmanın 60. dakikada Crivelli’yi yere düşüren Upamecano’ya kart çıkmayınca Başakşehirli futbolcular yoğun itirazda bulundu. İlk yarıda sarı kart gören Fransız stopere kart göstermeyen hakem Gil Manzano’ya tepki gösteren Okan Buruk, ardından hakem tarafından uyarıldı.Manchester United’ın PSG’yi deplasmanda 2-1 yendiği ilk haftada Leipzig, averajla liderliğe oturdu. Başakşehir ise puansız son sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Başakşehir, 28 Ekim Çarşamba günü PSG’yi İstanbul’da konuk edecek. Manchester United ise sahasında Leipzig’i ağırlayacak.
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