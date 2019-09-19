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Başakşehir Roma'ya farklı yenildi

 Başakşehir deplasmanda Roma'ya 4-0 yenildi.

Başakşehir Roma'ya farklı yenildi

 Başakşehir deplasmanda Roma'ya 4-0 yenildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 23:57
Başakşehir Roma'ya farklı yenildi

Başakşehir Roma'ya farklı yenildi

   Başakşehir deplasmanda Roma'ya 4-0 yenildi.UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde Roma'nın konuğu olan Medipol Başakşehir, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılarak ilk haftayı puansız kapattıDakikalar 42'yi gösterirken solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara'nın meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndermesi sonucu turuncu-lacivertliler geriye düştü. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirleyen gol olarak kayıtlara geçti.58. dakikada Mehmet Topal'ı çalımlayarak çizgiye inen Nicolo Zaniolo'nun içeriye çevirdiği topu Edin Dzeko tamamladı ve farkı 2'ye çıkardı.71. dakikada sahneye çıkan Nicolo Zaniolo, asistinin yanına bir de gol ekleyerek farkı 3'e çıkardı.

   Maçın son anlarında genç oyuncu Justin Kluivert 4. golün altına imzasını atan ve maçın sonucunu tayin eden isim oldu.Bu mağlubiyetin ardından Başakşehir grupta kendisine 3. sırada yer bulurken, ev sahibi Roma 2. sıraya yerleşti.

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
RomaBaşakşehir
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