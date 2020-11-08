Başakşehir son 10 dakikada kazandı I M.Başakşehir 2- Gençlerbirliği 1

Medipol Başakşehir 80 dakika 1-0 yenik götürdüğü karşılaşmayı son 10 dakikada bulduğu gollerle kazandı.Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir karşılaşmanın 28. saniyede yediği golle maça adeta 1-0 geride başladı.Sefa Yılmaz, Murat Yıldırım’ın pasında ceza sahası içerisinden çektiği sert şutla Gençlerbirliği’ni öne geçirdi.Bu golden sonra Başakşehir beraberlik için baskı kurdu. İki takımın da pozisyon bulduğu ve tempolu geçen ilk yarıda skor değişmedi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Johansson’un Deniz Türüç’ün bileğine bastığı pozisyon sonrasında hakem direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.79. dakikada oyuna giren Chadli ile Gulbrandsen Medipol Başaşehir'e beraberlik golünü getirdi.Chadli’nin yaptığı ortada bomboş kalan Norveçli forvet kafa vuruşuyla Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt’i çaresiz bıraktı: 1-1 Medipol Başakşehir beraberlik golünden sonra da 3 puan için baskılarını sürdürdü.Chadli, yine sol kanattan içeriye orta kesti ve Mehmet Topal kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir kariyerinin de ilk golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonucun ardından İstanbul ekibi 13 puana yükselirken, Başkent ekibi de haftayı 5 puanla tamamladı.

Milli takım arasından sonra Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

M.Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Alexandru Epureanu (Mehmet Topal dk. 46), Carlos Ponck, Bolingoli-Mbombo (Cemali Sertel dk. 85), Edin Visca, Berkay Özcan (Fredrik Gulbrandsen dk. 79), Danijel Aleksic (Giuliano dk. 46), İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç (Nacer Chadli dk. 79), Demba Ba

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Azubuike Okechukwu, Kerim Frei, Mete Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Diego Angelo, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Robert Piris (Abdullah Şahindere dk. 90), Murat Yıldırım (Soner Dikmen dk. 60), Daniel Candeias, Berat Özdemir, Sefa Yılmaz (Gökhan Altıparmak dk. 60), Floyd Ayite (Arda Kızıldağ dk. 75)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Mert Nobre

Goller: Sefa Yılmaz (dk. 1) (Gençlerbirliği), Gulbrandsen (dk. 80), Mehmet Topal (dk. 90+4) (M.Başakşehir)

Kırmızı kart: Johansson (dk. 72) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Robert Piris, Nordfeldt, Candeias (Gençlerbirliği)