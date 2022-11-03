Başakşehir son 16'da...Başakşehir FK 3 - Hearts 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Başakşehir FK, evinde Hearts'ı 3-1 yenerek grubundan lider olarak çıkarak son 16'ya kaldı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oyananan karşılaşmayı Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönettti.karşılaşmanın 4. dakikasında Başakşehir FK, Youssouf Ndayishimiye ile 1-0 öne geçti.24. dakikada Hearts'ta Toby Sibbick sarı kart gördü.33. dakikada Başakşehir FK, Serdar Gürler ile skoru 2-0 yaptı.39. dakikada Hearts'ta Connor Smith sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK'nün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hearts'te Michael Smith yerine Andy Halliday oyuna girdi.63. dakikada Başakşehir FK'de Junior Caiçara ve Bertrand Traore oyundan çıktılar.yerine Ömer Ali Şahiner ve Berkay Özcan oyuna girdiler.64. dakikada Hearts'te Alan Forrest , Connor Smith ve Euan Henderson oyundan çıktılar.Yerine Josh Ginnelly, Barry McKay ve Lawrence Shankland oyuna girdiler.

64. dakikada Başakşehir FK, Berkay Özcan ile skoru 3-0 yaptı.71. dakikada Hearts'ta Nathaniel Atkinson sarı kart gördü.72. dakikada Başakşehir FK'de Serdar Gürler ve Stefano Okaka oyundan çıktılar.Yerine Mounir Chouiar ve Patryk Szysz oyuna girdiler.80. dakikada Başakşehir Fk'de Danijel Aleksic sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Hearts'ta Alexander Cochrane sarı kart gördü.

81. dakikada Başakşehir FK'de Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Hearts'ta Andy Halliday sarı kart gördü.82. dakikada Hearts'ta Jorge Grant yerine Finlay Pollock oyuna girdi.86. dakikada Başakşehir FK'de Youssouf Ndayishimiye yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.90. dakikada Hearts, Nathaniel Atkinson ile skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde Hearts'ı 3-1 yenerek grubunu lider olarak tamamladı.Grubun diğer maçında Rigas Skola evinde Fiorentina'ya 3-0 yenildi.Bu sonuçların ardında temsilcimiz Başakşehir FK 13 puan ve averajla birinci tamamladı.

Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Ahmed Touba, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Stefano Okaka

Teknik Direktör:Emre Belözoğlu

Hearts:Craig Gordon, Michael Smith, Jorge Grant, Toby Sibbick, Nathaniel Atkinson, Cameron Devlin, Alan Forrest, Alexander Cochrane, Lewis Neilson, Connor Smith, Euan Henderson

Teknik Direktör:Robbie Neilson