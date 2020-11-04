Başakşehir tarih yazdı

Medipol Başakşehir Şampiyonlat Ligi H Grubu üçüncü maçında Manchester United'i 2-1 yendi.Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Manchester United'ı ağırlayan Medipol Başakşehir, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip geldi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol attığı maçta İngiliz devini iki golle mağlup eden Başakşehir, ilk galibiyetini de elde ederek tarihi bir gece yaşadı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda ilk iki maçını kaybeden Medipol Başakşehir, Manchester United’ı ağırladığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etti.Devler Ligi tarihindeki ilk golünü 13. dakikada Demba Ba ile bulan Başakşehir, bu golün asistini yapan kaptanı Edin Visca’nın 40. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. Konuk ekip United 43’te Anthony Martial ile durumu 2-1’e getirse de maçta başka gol olmayınca temsilcimiz sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Maç boyunca kontrataklarla United kalesini zorlayan Başakşehir, kalesinde gördüğü gol dışında savunmadaki diri görüntüsüyle rakibine şans tanımadı. Temsilcimiz, maç boyunca bireysel hatayı minimumda tutarak İngiliz ekibinin aradığı golü atmasına olanak sağlamazken, 90+2’de Mehmet Topal’ın ters vuruşunu çizgiden çıkartan Alexandru Epureanu’nun hamlesi nefeslerin kesilmesine neden oldu.

Devler Ligi’nde ilk kez golle ve puanla tanışan Başakşehir, bu galibiyetle puanını 3 yaparken Manchester United 6 puanda kaldı. İki ekip 24 Kasım’da oynanacak grubun dördüncü maçında Old Trafford’da karşı karşıya gelecek.

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