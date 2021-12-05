Başakşehir tutulmuyor

Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 yendi.Karşılaşmanın 5. dakikasında VAR incelemesiyle topun El Kaabi’nin eline çarptığı gerekçesi ile hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.8. dakikada Başakşehir, Daniel Aleksic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.23. dakikada hakem Erkan Özdamar, VAR uyarı sonrası ekranda pozisyonu inceledi ve bir kez daha penaltı için düdük çaldı.27. dakikada Başakşehir, Daniel Aleksic'le penaltıdan bir gol daha bularak skoru 2-0'a taşıdı.Aynı dakikada Hatayspor'da Simon Falette sarı kart gördü.29. dakikada Hatayspor'da Adama Traore sarı kart gördü.45+4. dakikada Başakşehir, Okaka'nın attığı golle skoru 3-0'a getirdi.Kasrşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasında Adekugbe arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Muhammed topa uzandı ve kontrol etti.84. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vuruşunu yaptı kaleci Munir topu son anda çeldi.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 25 yaparken, Hatayspor 26 puanda kaldı.

Süper Lig 15. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF