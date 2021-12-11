Başakşehir uzatmalarda kazandı
Süper Lig 'in 16. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendi. Emre Belözoğlu yönetiminde oynadığı 7 maçta 19 puan toplayan ve muhteşem çıkışla 5. sıraya yükselen Medipol Başakşehir, Kasımpaşa karşısında zorlansa da 3 puanı kazanmayı başardı: Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Edin Visca (53') ve Mahmut Tekdemir (90+2') attı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Hajradinovic'den (78') geldi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali (Dk. 90+5 Lima), Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz (Dk. 77 Tolga), Okaka
KASIMPAŞA: Harun - Hadergjonaj, Donk, Bruma (Dk. 68 Brecka), Eren, Tarkan (Dk. 46 Doğucan), Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Ouanes), Varga (Dk. 68 Hajradinovic), Eysserıc, Umut (Dk. 68 Jorgensen)
Süper Lig 16. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF