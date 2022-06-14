Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam."

Galatasaray Spor Kulübü'nün 11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda başkan seçilen Dursun Özbek ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Mazbata töreninin ardından Başkanımız Dursun Özbek Galatasaray Televizyonu’na şu açıklamaları yaptı:

“GALATASARAY’A HİZMET İÇİN GELDİK”

“Galatasaray’a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Cumartesi günü seçimler oldu. Barış içinde güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz. Tüm camiamdan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Barış sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın. Sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimden bir tanesi bu. Birbirimizi sevmememiz için hiçbir sebep yok. Büyük bir aileyiz. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Tüm genel kurul üyelerden, taraftardan bu konuda yardımcı olmalarını diliyorum. Sevgi iklimi bizi başarılarla çok çabuk buluşturacaktır.”

BAŞKAN

6602 Dursun Aydın Özbek

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

5569 Metin Öztürk

6888 Niyazi Yelkencioğlu

7240 Bora İsmail Bahçetepe

8941 Rıza Tevfik Morova

10327 Eray Yazgan

11026 Levent Yaz

11076 Ahmet Cemal Özgörkey

11671 Mehmet İsmail Sarıkaya

11914 Mehmet Saruhan Cibara

13642 Dikran Gülmezgil

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

10753 Can Natan

14281 Emir Aral

14494 Cansu Ak

15618 Tanur Lara Yılmaz

16123 Cem Soylu

DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

12292 Ömer Çirkin

16988 Fabrizio Casaretto

17022 Ethem Baturalp Pamukçu

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

16480 Merve Deniz Örken

16659 Hasan Can Külahçıoğlu

16677 Canan Dilara Kızılyalın Uç

SİCİL KURULU ASIL ÜYELERİ

5537 Mehmet Çağatay Altınlı

6266 Kenan Altıntaş

7593 Hayri Gürkan Eliçin

8523 Okan Güngör

9624 Özcan Karamahmutoğlu

11537 Berat Uygur

13443 Burçin Aslan

SİCİL KURUL YEDEK ÜYELERİ

10866 Ozan Bingöl Yurtsever

12613 Yakup Peker

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELERİ

4721 Hakkı Akil

5348 Mithat Can Baydarol

5495 Muharrem Remzi Tan

5948 Hasan Mehmet Tirali

7784 Aydın Önder

8281 Ahmet Murat Canaydın

9867 Ali Baran Öztürk

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ

5261 Ali Güray Kızılay

6731 Nuri Bora Ebussuutoğlu

7656 Sencer Seren

9248 Günran Çalın

9253 Ahmet Mert Gülşen

(Galatasaray)