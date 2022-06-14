Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam."
Galatasaray Spor Kulübü'nün 11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda başkan seçilen Dursun Özbek ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Mazbata töreninin ardından Başkanımız Dursun Özbek Galatasaray Televizyonu’na şu açıklamaları yaptı:
“GALATASARAY’A HİZMET İÇİN GELDİK”
“Galatasaray’a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Cumartesi günü seçimler oldu. Barış içinde güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz. Tüm camiamdan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Barış sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın. Sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimden bir tanesi bu. Birbirimizi sevmememiz için hiçbir sebep yok. Büyük bir aileyiz. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Tüm genel kurul üyelerden, taraftardan bu konuda yardımcı olmalarını diliyorum. Sevgi iklimi bizi başarılarla çok çabuk buluşturacaktır.”
BAŞKAN
6602 Dursun Aydın Özbek
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ
5569 Metin Öztürk
6888 Niyazi Yelkencioğlu
7240 Bora İsmail Bahçetepe
8941 Rıza Tevfik Morova
10327 Eray Yazgan
11026 Levent Yaz
11076 Ahmet Cemal Özgörkey
11671 Mehmet İsmail Sarıkaya
11914 Mehmet Saruhan Cibara
13642 Dikran Gülmezgil
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
10753 Can Natan
14281 Emir Aral
14494 Cansu Ak
15618 Tanur Lara Yılmaz
16123 Cem Soylu
DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ
12292 Ömer Çirkin
16988 Fabrizio Casaretto
17022 Ethem Baturalp Pamukçu
16480 Merve Deniz Örken
16659 Hasan Can Külahçıoğlu
16677 Canan Dilara Kızılyalın Uç
SİCİL KURULU ASIL ÜYELERİ
5537 Mehmet Çağatay Altınlı
6266 Kenan Altıntaş
7593 Hayri Gürkan Eliçin
8523 Okan Güngör
9624 Özcan Karamahmutoğlu
11537 Berat Uygur
13443 Burçin Aslan
SİCİL KURUL YEDEK ÜYELERİ
10866 Ozan Bingöl Yurtsever
12613 Yakup Peker
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELERİ
4721 Hakkı Akil
5348 Mithat Can Baydarol
5495 Muharrem Remzi Tan
5948 Hasan Mehmet Tirali
7784 Aydın Önder
8281 Ahmet Murat Canaydın
9867 Ali Baran Öztürk
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
5261 Ali Güray Kızılay
6731 Nuri Bora Ebussuutoğlu
7656 Sencer Seren
9248 Günran Çalın
9253 Ahmet Mert Gülşen
(Galatasaray)