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Başkent derbisini MKE Ankaragücü kazandı

Süper Lig’in 34. haftasında MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi.

11 Nisan 2021 Pazar 18:26
Başkent derbisini MKE Ankaragücü kazandı

Başkent derbisini MKE Ankaragücü kazandı

   Süper Lig’in 34. haftasında MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi.Karşılaşmada 22. dakikada Ankaragücü'nün Badji ile bulduğu gol, elle oynama kararı nedeniyle iptal edildi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. dakikada Ankaragücü, Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti.70. dakikada Ankaragücü, Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı.76. dakikada Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü, Gençelerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

    Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 36 yaparak 13. sıraya yükseldi. kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.Gençlerbirliği ise, 31 puanla 19. sırada yer aldı.

   MKE Ankaragücü ligde bir sonraki maçını deplasmanda Beşiktaş’a karşı oynayacak. Gençlerbirliği ise, sahasında DG Sivasspor’u konuk edecek.

Son Güncelleme: 11.04.2021 20:51
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüGençlerbirliği
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