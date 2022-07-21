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BATE Borisov 0 - Konyaspor 3

 UEFA Konferans Ligi 2. Tur eleme maçında Konya’da BATE Borisov'u 3-0 yendi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 23:46
BATE Borisov 0 - Konyaspor 3

BATE Borisov 0 - Konyaspor 3

   UEFA Konferans Ligi 2. Tur eleme maçında Konya’da BATE Borisov'u 3-0 yendi.İki maçı da evinde oynayacak olan Konyaspor ilk maçtan avantajlı çıktı.Konyaspor, 39. dakikada Bytyqi'nni golüyle 1-0 öne geçti.Konyaspor'da  Uğurcan Yazğılı, 40. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Konyaspor, Michalak'ın golüyle 2-0 öne geçti.79. dakikada Konyaspor’da İbrahim Sehic sarı kart gördü.86. dakikada BATE Borispv’da Valeri Bocherov sarı kart gördü.90+5.dakikada Konyaspor, Robert Muric ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmadan Konyaspor 3-0 galip ayrıldı. 

   Konyaspor , BATE Borisov'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi

Anahtar Kelimeler:
KonyasporBATE Borisov
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