Bayern München 1 - Mönchengladbach 1
Almanya Bundesliga'da lider Bayern München, evinde Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada 37. dakikada Mönchengladbach'ta Alassane Plea sarı kart gördü.43. dakikada Marcus Thuram ile Mönchengladbach 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Mönchengladbach'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Mönchengladbach'ta Hannes Wolf, Alassane Plea'nın yerine oyuna girdi.63. dakikada Bayern München'de Joshua Kimmich ve Marcel Sabitze sarı kart gördü.67. dakikada Bayern München'de Marcel Sabitzer ve Sadio Mane oyundan çıktılar.Yerine Jamal Musiala ve Serge Gnabry oyuna girdiler.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Bu sonuçla Bayern München 10 puanla liderliğini sürdürürken, Mönchengladbach 8 puana ulaştı.
Bayern München:Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Kingsley Coman, Marcel Sabitzer, Sadio Mane, Thomas Müller
Mönchengladbach:Yann Sommer, Ko Itakura, Luca Netz, Joseph Scally, Nico Elvedi, Christoph Kramer, Kouadio Kone, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Marcus Thura