Bayern München 1 - Mönchengladbach 1

Almanya Bundesliga'da lider Bayern München, evinde Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada 37. dakikada Mönchengladbach'ta Alassane Plea sarı kart gördü.43. dakikada Marcus Thuram ile Mönchengladbach 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Mönchengladbach'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Mönchengladbach'ta Hannes Wolf, Alassane Plea'nın yerine oyuna girdi.63. dakikada Bayern München'de Joshua Kimmich ve Marcel Sabitze sarı kart gördü.67. dakikada Bayern München'de Marcel Sabitzer ve Sadio Mane oyundan çıktılar.Yerine Jamal Musiala ve Serge Gnabry oyuna girdiler.

77. dakikada Mönchengladbach'ta Marvin Friedrich, Florian Neuhaus'un yerine oyuna girdi.Karşılaşmanın 80. dakikasında Bayern München'de Leroy Sane sarı kart gördü. Leroy Sane ile Bayern München 83. dakikada skoru 1-1 yaptı.85. dakikada Mönchengladbach'ta Kouadio Kone ve Jonas Hofmann oyundan çıktılar.Yerine Tony Jantschke ve Patrick Herrmann oyuna girdiler.Aynı dakikada içersinde Bayern München'de Leroy Sane oyundan çıkarken, yerine Matthijs De Ligt oyuna girdi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Bayern München'de Benjamin Pavard, Mönchengladbach'ta Christoph Kramer sarı kart gördüler.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Bu sonuçla Bayern München 10 puanla liderliğini sürdürürken, Mönchengladbach 8 puana ulaştı.

Bayern München:Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Kingsley Coman, Marcel Sabitzer, Sadio Mane, Thomas Müller

Mönchengladbach:Yann Sommer, Ko Itakura, Luca Netz, Joseph Scally, Nico Elvedi, Christoph Kramer, Kouadio Kone, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Marcus Thura