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Bayern München'den 7 gol.....

Bundesliga 3. hafta maçında Bayern München deplasmanda Bochum'u 7-0 yendi.

21 Ağustos 2022 Pazar 22:16
Bayern München'den 7 gol.....

Bayern München'den 7 gol.....

   Bundesliga 3. hafta maçında Bayern München deplasmanda Bochum'u 7-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakikasında Bayern München, Leroy Sane ile 1-0 öne geçti.25. dakikada Bayern München, Matthijs De Ligt ile skoru 2-0 yaptı.33. dakikada Bayern München, Kingsley Coman ile durumu 3-0 yaptı.40. dakikada Bayern München, Sadio Mane ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern München'in 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Bochum'da Saidy Janko sarı kart gördü.60. dakikada Bayern München penaltıdan Sadio Mane'nin golü ile skoru 5-0 yaptı.62. dakikada Bayern München'de Josip Stanisic ve Ryan Gravenberch oyuna girerken Lucas Hernandez ve Marcel Sabitzer oyundan çıktı.67. dakikada Bayern München'de Serge Gnabry ve Noussair Mazraoui oyuna girerken Noussair Mazraoui ve Benjamin Pavard oyundan çıktı.

   68. dakikada Bochum'da Gerrit Holtmann ve Jacek Goralski oyuna girerken, Takuma Asano ve Philipp Förster oyundan çıktılar.69. dakikada Bochum'da Cristian Gamboa'nın kendi kalesine attığı golle Bayern München 6-0 öne geçti.70. dakikada Bochum'da Saidy Janko yerini Jordi Osei-Tutu'ya bıraktı.72. dakikada Bayen München'de Gabriel Vidovic oyuna girerken Sadio Mane oyundan çıktı.76. dakikada Bayern München, Serge Gnabry ile skoru 7-0 yaptı.85. dakikada Bochum'da Ivan Ordets ve Simon Zoller yerine  Erhan Masovic ve Vassilios Lambropoulos oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern München deplasmanda Bochum'u 7-0 yendi.

Bochum:Manuel Riemann, Cristian Gamboa, Ivan Ordets, Saidy Janko, Dominique Heintz, Kevin Stöger, Anthony Losilla, Philipp Förster, Simon Zoller, Takuma Asano, Philipp Hofmann    

Bayern München:Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Kingsley Coman, Marcel Sabitzer, Sadio Mane, Thomas Müller 

 

 

   

 

Anahtar Kelimeler:
Bayern MünchenBochum
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