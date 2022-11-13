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Bayern München deplasmanda kazandı

Almanya Bundesliga 15. Hafta açında lider Bayern München deplasmanda Schalke 04’ü 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

13 Kasım 2022 Pazar 11:07
Bayern München deplasmanda kazandı

Bayern München deplasmanda kazandı

   Almanya Bundesliga 15. Hafta açında lider Bayern München deplasmanda Schalke 04’ü 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 38. Dakikasında Bayern München Serge Gnabry ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern München’in 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada Bayern München Maxim Choupo-Moting ile skoru 2-0 yaptı.59. dakikada Schalke 04’te Kenan Karaman yerini Jordan Larrsaon’a bıraktı.60. dakikada Bayern München’de leroy Sane oyundan çıktı.Yerine Matthijs De Ligt oyuna girdi.66. dakikada Schalke 04’te Tobias Mohr ve Marius Bülter oyundan çıktılar.Yerine Timothee Kolodzejczak ve Sidi Guessor Sane oyuna girdiler.

   72. Dakikada Bayern München’de Leon Goretzka ve Lucas Hermandez oyundan çıktılar.Yerine Marcel Sabitzer ve Josip Stanisic oyuna girdiler.75. dakikada Schalke 04’te Dominic Drexier ve Cedric Brunner oyundan çıktılar.Yerine Danny Latza ve Mehmet Can Aydın oyuna girdiler.79. dakikada Bayern München’de Jamal Musita yerini Paul Wanner’e bıraktı.80. dakikada Bayern München’de Kingley Coman yerini Ryan Gravenbgerch’e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Bayern München deplasmanda Schalke 04’ü 2-0 yendi.Bu sonuçla Bayern München puanını 34 yaparken, Schalke 04,  9 puanda kaldı.

Schalke 04:Alexander Schwolow,Maya Yoshida,Cedric Brunner,Alex Kral,Henning Matriciani,Tom Krauss,Dominick Drexler,Tobias Mohr,Simon Terodde,Marius Bülter,Kenan Karaman 

Bayern München:Manuel Neuer,Dayot Upamecano,Benjamin Pavard,Lucas Hernandez,Joshua Kimmich,Serge Gnabry,Leon Goretzka,Leroy Sane,Jamal Musiala,Kingsley Coman,Maxim Choupo-Moting   

 

   

Anahtar Kelimeler:
Bayern MünchenSchalke 04
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