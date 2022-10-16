Bayern München farklı kazandı.Bayern München 5 - Freiburg 0

Almanya Bundesliga'da 10. hafta maçında Bayern München evinde Freiburg'u 5-0 yendi.Allianz Arena Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Sascha Stegemann yönetti.Karşılaşmanın 13. dakikasında Bayern München Serge Gnabry ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Batern München Maxim Choupo-Moting ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern München’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Freiburg’ta Michael Gregoritsch sarı kart gördü.51. dakikada Freiburg’da Kiliann Sildillia sarı kart gördü.52. dakikada Bayern München Leroy Sane ile skoru 3-0 yaptı.55. dakikada Bayern München Sadio Mane ile durumu 4-0 yaptı.56. dakikada Freiburg’da Michael Gregoritch, Vincenzo Grifo ve Kevin Schade oyundan çıktılar.Yerine Nils Petersen, Noah Weißhaupt ve Jeıng Woo-Yeong oyuna girdiler.

57. Dakikada Freiburg’ta Nicolas Höfler yerini Yannik Keitel’e bıraktı.66. dakikada Bayern Münchem’de Maxim Choupo-Moting yerini Jamal Musiala’ya bıraktı.76. dakikada Freiburg’ta Ritsu Doan yerini Lucas Höler’e bıraktı.Aynı dakika içersinde Bayern München’de Matthijs De Ligt, Leroy Sane ve Leon Goretzka oyundan çıktılar.Yerine Benjamin Pavard, Mathys Tel ve Marcel Sabitzer oyuna girdiler.79. dakikada Bayern München’de Noussair Mazraoui yerini Josip Stanisic’e bıraktı.80. dakikada Bayern München Marcel Sabitzer ile skoru 5-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern München evinde Freiburg’u 5-0 yendi.Bu sonuçla Bayern München puanını 19 yaparken, Freiburg 18 puanda kaldı.

Bayern München:Sven Ulreich, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sane, Maxim Choupo-Moting, Sadio Mane

Teknik Direktör:Julian Nagelsmann

Freiburg:Mark Flekken, Philipp Lienhart, Kiliann Sildillia, Matthias Ginter, Christian Günter, Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler, Vincenzo Grifo, Ritsu Doan, Kevin Schade,Michael Gregoritsch

Teknik Direktör:Christian Streich