Bayern München farklı kazandı.Bayern München 5 - Freiburg 0
Almanya Bundesliga'da 10. hafta maçında Bayern München evinde Freiburg'u 5-0 yendi.Allianz Arena Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Sascha Stegemann yönetti.Karşılaşmanın 13. dakikasında Bayern München Serge Gnabry ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Batern München Maxim Choupo-Moting ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern München’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Freiburg’ta Michael Gregoritsch sarı kart gördü.51. dakikada Freiburg’da Kiliann Sildillia sarı kart gördü.52. dakikada Bayern München Leroy Sane ile skoru 3-0 yaptı.55. dakikada Bayern München Sadio Mane ile durumu 4-0 yaptı.56. dakikada Freiburg’da Michael Gregoritch, Vincenzo Grifo ve Kevin Schade oyundan çıktılar.Yerine Nils Petersen, Noah Weißhaupt ve Jeıng Woo-Yeong oyuna girdiler.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern München evinde Freiburg’u 5-0 yendi.Bu sonuçla Bayern München puanını 19 yaparken, Freiburg 18 puanda kaldı.
Bayern München:Sven Ulreich, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sane, Maxim Choupo-Moting, Sadio Mane
Teknik Direktör:Julian Nagelsmann
Freiburg:Mark Flekken, Philipp Lienhart, Kiliann Sildillia, Matthias Ginter, Christian Günter, Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler, Vincenzo Grifo, Ritsu Doan, Kevin Schade,Michael Gregoritsch
Teknik Direktör:Christian Streich