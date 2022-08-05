Bayern München gol şov yaptı
Bundesliga açılış maçında Bayern München deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 6-1 yendi.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Bayern Müchen Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti.10. dakikada Benjamin Pavard ile Bayern München skoru 2-0 yaptı.29. dakikada Bayern München Sadio Mane ile maçta durumu 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. Dakikada Eintracht Frankfurt’da Obite Evan N’Dicka sarı kart gördü.64. Dakikada Eintracht franfurt Randal Kilo ile skoru 5-1 yaptı.71. dakikada Eintracht Frankfurt’da Filim Kostic sarı kart gördü.83. dakikada Bayern München Jamal Musiala ile maçta skoru 6-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bundesliga açılış maçında Bayern München deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 6-1 yendi.