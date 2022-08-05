Bayern München gol şov yaptı

Bundesliga açılış maçında Bayern München deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 6-1 yendi.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Bayern Müchen Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti.10. dakikada Benjamin Pavard ile Bayern München skoru 2-0 yaptı.29. dakikada Bayern München Sadio Mane ile maçta durumu 3-0 yaptı.

35. dakikada Bayern Münchenileüstün durumu geçti.43. dakikada Bayern Münchenile skoruyaptı.Karşılaşmanın ilk yarısıBayern München’in üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. Dakikada Eintracht Frankfurt’da Obite Evan N’Dicka sarı kart gördü.64. Dakikada Eintracht franfurt Randal Kilo ile skoru 5-1 yaptı.71. dakikada Eintracht Frankfurt’da Filim Kostic sarı kart gördü.83. dakikada Bayern München Jamal Musiala ile maçta skoru 6-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bundesliga açılış maçında Bayern München deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 6-1 yendi.