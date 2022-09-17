Bayern München ilk yenilgisini aldı

Almanya Bundesliga'da Bayern München deplasmanda Augsburg'a 1-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı.Karşılaşmanın 31. dakikasında Augsburg'da Mergim Berisha sarı kart gördü.36. dakikada Bayern München'de Sadio Mane sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Augsburg'da Andre Hahn sarı kart gördü.58. dakikada Augsburg'da Jeffrey Gouweleeuw sarı kart gördü.59. dakikada Mergim Berisha ile Augsburg karşılaşmada 1-0 öne geçti.62. dakikada Bayern München'de Noussair Mazraoui oyundan çıktı.Yerine Serge Gnabry oyuna girdi.67. dakikada Augsburg'da Ermedin Demirovic oyundan çıktı.Yerine Mads Pederse oyuna girdi.

69. dakikada Bayern München'de Leon Goretzka yerine Marcel Sabitzer oyuna girdi.75. dakikada Augsburg'da Lago ve Florian Niederlechner oyundan çıktılar.Yerine Ruben Vargas ve Fredrik Jensen oyuna girdiler.78. dakikada bayern München'de Sadio Mane ve Jamal Musiala yerine Maxim Choupo-Moting ve Josip Stanisic oyuna girdiler.90. dakikada Augsburg'da Mergim Berisha yerine Lukas Petkov oyuna girdi.Karşılaşmadan Augsburg 1-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Bayern München 12 puanda kalırken, Augsburg 9 puana yükseldi.

Augsburg: Rafal Gikiewicz, Robert Gumny, Jeffrey Gouweleeuw, Iago, Maximilian Bauer, Carlos Gruezo, Ermedin Demirovic, Elvis Rexhbecaj, Andre Hahn, Florian Niederlechner, Mergim Berisha

Bayern München:Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane, Jamal Musiala, Sadio Mane, Thomas Müller