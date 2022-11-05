Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bayern München maç fazlasıyla lider....Hertha Berlin 2 - Bayern München 3

Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Bayern München deplasmanda Hertha berlin'i 3-2 yendi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 19:24
Bayern München maç fazlasıyla lider....Hertha Berlin 2 - Bayern München 3

Bayern München maç fazlasıyla lider....Hertha Berlin 2 - Bayern München 3

   Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Bayern München deplasmanda Hertha berlin'i 3-2 yendi.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Bayern München Jamal Musiala ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Bayern München, Maxim Choupo-Moting skoru 2-0 yaptı.38. dakikada Bayern München, Maxim Choupo-Moting ile 3-0 öne geçti.40. dakikada Hertha berlin Dodi Lukebakio ile skoru 3-1 yaptı.45. dakikada Hertha Berlin Davie Selke ile durumu 3-2 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern München’nin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında  64. Dakikada Bayern München’de Alphonso Davies ve Sadio Mane oyundan çıktılar.Yerine Lucas Hermandez ve Kingsley Coman oyuna girdiler.65. dakikada Hertha Berlin’de Suat Serdar, Marvin Plattenhardt ve Davis Selke oyundan çıktılar.yerine Willfred kanga, Maximilian Mittelstadt ve Chidera Ejuke oyuna girdiler.75. dakikada Heetha Berlin’de Marco Richter yerine Myziane Maolida oyuna girdi.Aynı dakika içersinde 78. Dakikada Bayern München’de Serge Gnabry ve Leon Goretzka oyundan çıktılar.Yerine Leroy Sane ve Marcel Sabitzer oyuna girdiler.85. dakikada Hertha Berlin'de Lucas Tousart yerini Kevin-Prince Boateng'e bıraktı.

   Karşılaşmadan Bayern München 3-2 galip ayrıldı.Bu sonuça Bayern München puanını 28 yaparak maç fazlası ile liderlik koltuğuna otururken, Hertha Berlin 11 puanda kaldı. 

Kadrolar;

Hertha Berlin:Oliver Christensen, Agustin Rogel, Jonjoe Kenny, Oliver Kempf, Marvin Plattenhardt, Suat Serdar, Jean-Paul Boetius, Dodi Lukebakio, Lucas Tousart, Davie Selke, Marco Richter    

Teknik Direktör:Sandro Schwarz

Bayern München:Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, 0Noussair Mazraoui, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Maxim Choupo-Moting, Sadio Mane    

Teknik Direktör:Julian Nagelsmann

Anahtar Kelimeler:
Hertha BerlinBayern München
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
City uzatmalarda kazandı...Manchester City 2- Fulham 1
City uzatmalarda kazandı...Manchester City 2- Fulham 1
Giresunspor 3 - İstanbulspor 2
Giresunspor 3 - İstanbulspor 2
Fenerbahçe Beko EuroLeague’deki ilk mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko EuroLeague’deki ilk mağlubiyetini aldı.
Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı...
Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı...
Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1
Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1
Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da | Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2
Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da | Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2
Sivasspor lider olarak son 16'da  
Sivasspor lider olarak son 16'da  
Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
Başakşehir son 16'da...Başakşehir FK 3 - Hearts 1
Başakşehir son 16'da...Başakşehir FK 3 - Hearts 1
Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu
Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim