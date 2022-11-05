Bayern München maç fazlasıyla lider....Hertha Berlin 2 - Bayern München 3

Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Bayern München deplasmanda Hertha berlin'i 3-2 yendi.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Bayern München Jamal Musiala ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Bayern München, Maxim Choupo-Moting skoru 2-0 yaptı.38. dakikada Bayern München, Maxim Choupo-Moting ile 3-0 öne geçti.40. dakikada Hertha berlin Dodi Lukebakio ile skoru 3-1 yaptı.45. dakikada Hertha Berlin Davie Selke ile durumu 3-2 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern München’nin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. Dakikada Bayern München’de Alphonso Davies ve Sadio Mane oyundan çıktılar.Yerine Lucas Hermandez ve Kingsley Coman oyuna girdiler.65. dakikada Hertha Berlin’de Suat Serdar, Marvin Plattenhardt ve Davis Selke oyundan çıktılar.yerine Willfred kanga, Maximilian Mittelstadt ve Chidera Ejuke oyuna girdiler.75. dakikada Heetha Berlin’de Marco Richter yerine Myziane Maolida oyuna girdi.Aynı dakika içersinde 78. Dakikada Bayern München’de Serge Gnabry ve Leon Goretzka oyundan çıktılar.Yerine Leroy Sane ve Marcel Sabitzer oyuna girdiler.85. dakikada Hertha Berlin'de Lucas Tousart yerini Kevin-Prince Boateng'e bıraktı.

Karşılaşmadan Bayern München 3-2 galip ayrıldı.Bu sonuça Bayern München puanını 28 yaparak maç fazlası ile liderlik koltuğuna otururken, Hertha Berlin 11 puanda kaldı.

Kadrolar;

Hertha Berlin:Oliver Christensen, Agustin Rogel, Jonjoe Kenny, Oliver Kempf, Marvin Plattenhardt, Suat Serdar, Jean-Paul Boetius, Dodi Lukebakio, Lucas Tousart, Davie Selke, Marco Richter

Teknik Direktör:Sandro Schwarz

Bayern München:Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, 0Noussair Mazraoui, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Maxim Choupo-Moting, Sadio Mane

Teknik Direktör:Julian Nagelsmann